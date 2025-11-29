Ruben Sosa, ex attaccante dell'Inter, ha parlato della lotta scudetto in Serie A in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“Il Bologna sta facendo benissimo, come Napoli e Inter. C’è anche la Roma in corsa ma preferisco che lo vincano Inter o al massimo il Napoli. La Roma non esiste (sorride, ndr)", le parole dell'uruguaiano, ammirato in Serie A anche con la maglia della Lazio.