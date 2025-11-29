Le condizioni di Piotr Zielinski restano da valutare in vista di Pisa-Inter, in programma domani alle ore 15. Il polacco è andato in rete con l'Atletico Madrid ma è uscito da Metropolitano con "un problema muscolare che i medici stanno valutando ad Appiano - scrive La Gazzetta dello Sport -. Non è detto che possa giocare anche a Pisa, almeno a tempo pieno". La situazione resta da monitorare.