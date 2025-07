Inter e Atalanta non vogliono rendere infinita la trattativa per Lookman, come ribadito dallo stesso Ausilio nella giornata di ieri. Allo stesso tempo anche la Dea non vuole vivere un caso come quello di Koopmeiners.

Come riportato dal Corriere della Sera, c'è un particolare sull'infortunio rimediato da Lookman in allenamento. "L'attaccante nigeriano ha riportato uno stiramento di lieve entità al polpaccio sinistro che sarebbe stato refertato dagli stessi medici del club e non attraverso certificati di consulenti esterni, come nel caso dello stress di Koopmeiners", si legge sul quotidiano.

I tempi di recupero sono confermati. Lookman sarà out almeno due settimane, un intervallo di tempo in cui l'Inter potrà realizzare qualche cessione e alzare la proposta economica in favore dell'Atalanta.