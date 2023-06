Davide Frattesi continua ad essere uno degli argomenti "caldi" del mercato estivo. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera sulla trattativa per il centrocampista "è in atto una specie di surplace. Marotta non vuole partecipare ad aste. E lo stesso Milan, che avrà presto i soldi di Tonali sul conto corrente, intende andarci piano. Il tentativo è di non cadere nel gioco di Carnevali, l’uomo mercato del Sassuolo, che per il suo centrocampista vorrebbe spuntare 40 milioni".

Dalla sua il giocatore "è più intrigato dai nerazzurri per una questione tecnica. Barella, il suo modello, in Nazionale lo ha spinto verso Appiano Gentile e Simone Inzaghi lo avrebbe rassicurato con una telefonata".