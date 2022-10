Dopo la vittoria contro i blaugrana, successo arrivato con sofferenza ma che l' Inter si è preso di forza e grinta, la squadra di Simone Inzaghi avrebbe oggi la possibilità di vincere per la seconda volta in campionato in trasferta , evento che non si verifica dal 13 agosto, nella prima giornata di Serie A, a Lecce. Ma non solo, perché per tentare di accaparrarsi i tre punti, i nerazzurri avrebbero bisogno anche di ritrovare, oltre che il successo, gli attaccanti. O meglio, il gol degli attaccanti: " Lautaro a secco addirittura da sette partite e oggi pomeriggio di nuovo in coppia con Dzeko , anche perché né Lukaku né Correa sono a disposizione", così come Brozovic , altro assente della sfida, al quale sopperirà Kristjan Asllani , alla seconda da titolare. Ma le cose a cui pensare, secondo il Corriere della Sera sono altre: come ad esempio risolvere la questione portiere.

"L’alternanza tra il vecchio capitano Handanovic e il rampante Onana c’è stata ma fino a un certo punto. Perché il camerunese è sceso in campo solo tre volte su undici, anche se due di queste erano partite che valevano doppio, contro Bayern e Barcellona. Ma anche il rischio era alto e pur con un pizzico di buona sorte, Onana ha superato l’esame. Onana freme per giocare", oltre perché lo scorso scorso è sceso in campo con il contagocce, per ritrovare il ritmo che gli possa permettere un Mondiale degno di nota. Necessità e desideri personali che fanno da apripista ad una ben più ampia motivazione, quantomeno ai fini della squadra, che dovrebbe far leva su Inzaghi: "Lo stile di un portiere, impatta anche sulla difesa" si legge sul Corsera che sottolinea un aspetto di non trascurabile conto.

Questione portieri ma non soltanto perché con "Brozovic fuori fino a fine mese e Lukaku che non si vede dal 28 agosto", nodi da sciogliere ce ne sarebbero anche altri e in vista del match di oggi pomeriggio contro la squadra di Dionisi il quotidiano milanese prova ad abbozzare una probabile: "In difesa dovrebbe tornare Acerbi e ci potrebbe essere spazio anche per D’Ambrosio. Sulle fasce spazio alla fisicità di Gosens e Dumfries: Dimarco, in grande condizione, potrebbe giocare ancora. In regia, dopo la partitona di Calhanoglu coi catalani, si dovrebbe rivedere Asllani. Mentre in attacco non ci sono alternative (a parte il 17enne Carboni) e Lautaro, affaticato una settimana fa dopo la sfida con la Roma, è costretto agli straordinari".