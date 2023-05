In vista della prossima stagione, Mateo Retegui è un nome spendibile per l'attacco dell'Inter, ma non solo. Secondo il Corriere dello Sport, sulle tracce dell'italo-argentino anche la Lazio. "L’Inter è in pole da tempo, non ha ancora chiuso. Di Retegui a Formello s’era iniziato a parlare prima della convocazione in azzurro, ha fatto schizzare il prezzo - si legge -. Oggi per Retegui servono almeno 15 milioni, quando era ancora sconosciuto ai più valeva meno della metà.

Il Tigre ha in pugno il riscatto, punta a venderlo nella prossima finestra di mercato. Sarri non impazzisce per lui, ma non l’ha neppure bocciato. E’ una soluzione presa in considerazione, può decollare a precise condizioni: l’Inter deve sfilarsi, Sarri deve dare l’assenso finale e bisogna sciogliere il dubbio sulla convivenza con Immobile, sarebbero compagni nella Lazio e concorrenti in Nazionale". L'alternativa è Pinamonti del Sassuolo ed ex Inter.