Stefano Pioli è tornato a San Siro già in trasferta col Milan, appena 10 giorni fa. Ma per lui sarà un derby con l'Inter. E c'è un dettaglio che sottolinea il Corriere dello Sport riguardante l’ultima volta che il tecnico ha affrontato i nerazzurri.

Era il famoso 22 aprile 2024, il giorno in cui Lautaro e compagni si sono presi lo scudetto della seconda stella proprio vincendo in casa dei rossoneri in un derby che nessuno mai dimenticherà. "Il tecnico parmigiano in questo momento ha altri pensieri e altri obiettivi che gli passano per la testa, con la Fiorentina al penultimo posto, capace di conquistare appena quattro punti in otto partite e incapace di vincerne anche una sola in queste otto", si legge.