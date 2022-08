Con la vendita di Giacomo Raspadori al Napoli, il Sassuolo stringe per Andrea Pinamonti. Il Corriere dello Sport lo spiega nel giornale in edicola stamane. "Oggi è in programma l’incontro finale tra i neroverdi e l’entourage dell’attaccante di proprietà dell’Inter. Sul piatto uno stipendio da quasi 2,5 milioni di euro a stagione con bonus, mentre l’intesa con l’ad Beppe Marotta è già definita sui 20 milioni di euro. Secondo gli accordi, la società nerazzurra manterrà una recompra più alta intorno ai 30 milioni", conferma il quotidiano romano.