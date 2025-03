La sosta sicuramente farà bene a tanti nerazzurri. In particolare - secondo il Corriere dello Sport - a beneficiarne sarà Mkhitaryan, perché a 36 anni qualche giorno di respiro è fondamentale per provare a finire la stagione nel migliore dei modi.

Considerando anche il ko di Zielinski, in questa fase ci sarà bisogno della migliore versione dell'armeno, tornato a ottimi livelli dopo una parentesi con meno lucidità del solito. "L’assenza del polacco potrebbe costringere proprio l’ex Roma a qualche straordinario in più. Una prospettiva che non spaventa lo stacanovista Mkhitaryan, fin qui fermatosi per una sola volta in stagione e per un breve periodo a metà gennaio a causa di una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra - sottolinea il quotidiano romano -. Nonostante l’età il centrocampista offre ottime garanzie a Inzaghi, che lo considera un pilastro del centrocampo e lo reputa indispensabile per le manovre della squadra proprio come Barella, l’altra mezzala dello scacchiere, che però ha 8 anni in meno ed è nel fulcro della sua carriera".

Del reparto di centrocampo, peraltro, proprio Mkhitaryan è l'unico rimasto ad Appiano in questa sosta. Un motivo in più per avere fiducia nella sua consolidata qualità ed esperienza.