Dopo la telenovela Koopmeiners, questa volta l'Atalanta è alle prese con l'affaire Lookman. Il nigeriano, che aspetta l'Inter e lascerà sicuramente la Dea, è intanto ai box per infortunio.

L'attaccante si è fermato per un lieve stiramento al polpaccio ma, secondo il Corriere dello Sport, si tratta di un infortunio "che non rientrerebbe nella sfera della diplomazia nonostante le coincidenze temporali: ieri si è presentato regolarmente al centro sportivo di Zingonia per sottoporsi alle terapie". Il problema dovrebbe risolversi nel giro di un paio di settimane. L'estate scorsa fu lo stesso giocatore, dopo aver ricevuto l'offerta del PSG, a chiedere di non allenarsi per motivi di mercato per poi riaggregarsi alla squadra.