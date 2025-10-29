"Rabbia da capitano. La prestazione di Lautaro è l'esatta fotografia della partita dell’Inter: sprecona e sfortunata nel primo tempo, nervosa nella ripresa, finendo pure per fare il gioco del Napoli. Il miglior attacco del campionato si è fermato ad una sola rete, peraltro sul rigore". Così oggi il Corsport torna sul ko del Maradona, ponendo l'attenzione in particolare sulla prova del capitano nerazzurro, protagonista nel bene e nel male.

L'Inter era rientrata in partita proprio grazie a un rigore propiziato da un suo colpo di testa e realizzato da Calhanoglu, ma poi ne è uscita dopo la baruffa causata da Conte. "Il problema, per l’Inter, è che quella situazione ha finito per scaricare le energie nervose di troppi giocatori, come ha poi sottolineato Chivu. Il Napoli ne ha approfittato ancora una volta e, incassato il terzo gol, i nerazzurri non hanno più avuto la forza di riprendersi - si legge -. Nemmeno il Toro. Tra l'altro, lasciato quasi sempre solo dai suoi partner d’attacco. Bonny, infatti, è stato regolarmente costretto a girare le spalle alla porta, senza mai avere l’opportunità di accendersi. Mentre Esposito è entrato a giochi sostanzialmente fatti e non poteva essere certo lui a rimettere in carreggiata la squadra". Oggi dovrà prevalere la voglia di riscatto.