Dopo aver snocciolato alcune statistiche e dei numeri su Inter-Roma, il Corriere dello Sport giunge ad una conclusione: a rischiare di più sono i nerazzurri. Perché si gioca in casa davanti a 70mila spettatori e perché un risultato negativo rischierebbe di complicare anche le prossime partite (a partire dalla sfida da dentro fuori in Champions contro il Barcellona), ma anche la posizione di Simone Inzaghi .

"Inzaghi è arrivato al redde rationem. Sembra averlo capito anche lui, se sente il dovere di rimarcare in conferenza stampa i meriti tecnici (e persino economici) del suo percorso da allenatore. Dovesse fallire le prossime due partite, al di là della fiducia che il tremebondo padrone Zhang gli ha rinnovato, potrebbe chiudere bruscamente la sua esperienza all’Inter", sentenzia il Corsport, seppur precisando che "le condizioni di approccio alla sfida con la Roma non sono ideali" viste le assenze forzate di due pezzi da novanta come Brozovic e Lukaku.