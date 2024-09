Nelle ultime 11 sfide tra Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League, il bilancio del derby è nettamente dalla parte dell'Inter, reduce dai 6 successi consecutivi e 7 vittorie complessive contro appena 2 dei rossoneri. E proprio la serie nera del Diavolo è stata tra le cause dell’addio di Stefano Pioli mentre Simone Inzaghi, dopo l'amaro ko del febbraio 2022 che costò mezzo scudetto, "si è trasformato in un incubo per il Milan - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Tanto da essere ad un passo dallo scrivere un’altra pagina di storia non solo nerazzurra, ma pure del derby della Madonnina: mai, infatti, è capitato che una delle due milanesi vincesse 7 stracittadine di fila, né tantomeno un allenatore".