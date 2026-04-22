La missione Doblete per l'Inter resta in piedi, grazie alla vittoria sul Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro arrivata ieri sera, di nuovo in rimonta come di recente in campionato, da 0-2 fino alla vittoria finale per 3-2. Così l'Inter ha staccato il pass per l'ultimo atto della competizione, da disputare contro una tra Atalanta e Lazio: stasera si saprà chi affronteranno i nerazzurri.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, in una stagione fatta anche di alti e bassi (la Supercoppa sfumata, la Champions League con uscita anzitempo), alla fine si terminerà con almeno un trofeo, salvo clamorosi ribaltoni in campionato. Già questa domenica l'Inter potrebbe festeggiare, dipenderà da cosa succederà nel confronto col Torino delle 18 e prima ancora da venerdì, quando il Napoli affronterà la Cremonese. Se almeno una tra la squadra partenopea e il Milan (che invece gioca domenica sera alle 20.45) non dovesse vincere e i nerazzurri dovessero invece battere i granata, il trionfo sarebbe ufficiale. In caso di doppia sconfitta delle due inseguitrici principali, all'Inter sarebbe suficiente il pareggio.

In vista della partita contro il Torino, Cristian Chivu ritroverà sia Lautaro Martinez che Alessandro Bastoni, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano. Non è detto che siano entrambi titolari, in particolare l'argentino. Ma sono comunque recuperi importanti per provare a chiudere la pratica immediatamente. Ieri alla fine era indisponibile anche De Vrij, a causa di una forte contusione al torace rimediata contro il Cagliari. E lo stesso Dumfries ha giocato solo nel finale per un problema fisico.