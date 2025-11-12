"L’Inter capolista ha un Piotr Zielinski in più nel motore". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, che sottolinea i meriti di Cristian Chivu nella "rinascita" dell'ex Napoli.

"Per il polacco la cura Chivu sta funzionando, come dimostra la continuità ritrovata e anche l’incisività in zona gol, con il timbro messo a referto contro il Verona e poi con la rete annullata contro la Lazio per un fallo a inizio azione - si legge -. Zielinski c’è ed è la novità più importante per il gruppo nerazzurro, che mai come adesso è alla ricerca di profondità e scelte alternative in rosa con il doppio primato tra campionato e Champions e in attesa che a dicembre entrino in scena altre due competizioni, come Coppa Italia e Supercoppa Italiana".

Lo stop di Mkhitaryan aveva ovviamente allarmato tutti, ma anche grazie al contributo di Zielo le cose sono continuate per il verso giusto. Lo scorso anno, anche a causa di ripetuti problemi fisici, il centrocampista non era riuscito quasi mai a essere un fattore, come invece si sta rivelando adesso. "Invece con Chivu quest’anno Zielinski sta uscendo alla distanza, il minutaggio è cresciuto costantemente nelle ultime settimane e la rete con il Verona è stata addirittura la prima su azione da quando è a Milano". Ora la nazionale, poi di nuovo Inter. Con un nuovo Zielinski.