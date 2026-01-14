Denzel Dumfries ora accelera. Come spiega anche il Corriere dello Sport, dopo le parole scritte dall'esterno nerazzurro sul suo profilo Linkedin, non è da scartare l’ipotesi che possa essere nuovamente a disposizione nella seconda metà di febbraio.

"Fino ad allora Chivu avrà ancora tanto bisogno di Luis Henrique, sperando che Darmian torni a stretto giro a rappresentare un’alternativa per la catena di destra. In attesa, inoltre, di capire se sul mercato si muoverà qualcosa, considerando che, almeno fino al rientro di Calhanoglu, Diouf potrebbe servire anche in mezzo al campo. Un rinforzo agevolerebbe di certo la gestione dell’allenatore nerazzurro in uno snodo così delicato", spiega il quotidiano romano. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 09:38 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
