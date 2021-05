Per tentare l'assalto alla seconda stella nella prossima stagione, è necessario che il giocattolo costruito da Conte non si rompa. Tutto, non è un mistero, passa dal confronto che il tecnico avrà con Steven Zhang nelle prossime ore, probabilmente già oggi, anche se non sono da escludere slittamenti. A questo snodo - fa notare il Corriere dello Sport - si arriva con premesse non banali, visto che, il condottiero del 19 scudetto nerazzurro ieri è apparso soltanto davanti alle telecamere di Inter Tv ("L’Inter è una squadra che, quando ci lavori, capisci tante cose") delegando al vice Stellini il resto. Probabilmente su indicazione del capo-allenatore, il vice ha esternato la posizione di Conte: "Da parte nostra c’è il desiderio di proseguire. Ma quando hai a che fare con un allenatore top, i progetti devono essere di alto livello. L'eventuale vendita di top player potrebbe cambiare le carte in tavola, ma le scelte della società a renderne conto. Abbiamo creato una squadra che primeggia in Italia e che è in grado di farlo pure in Europa. Non vogliamo farci scappare l'opportunità", le sue parole. Indizi, niente più, per saperne qualcosa di più, di ufficiale, non resta che attendere la resa dei conti. Durante la quale Zhang farà di tutto per convincere Conte a restare: "Ha spinto tutti noi verso l'obiettivo, non solo i giocatori. E’ uno straordinario motivatore», ha sottolineato il presidente.