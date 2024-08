Da Bisseck a Zielinski: il pre-campionato dell'Inter, complici le fatiche dei tantissimi nazionali tra Europeo e Coppa America, è stato contrassegnato soprattutto dall'impiego di chi, in teoria, dovrebbe essere un'alternativa ai titolari.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, proprio il tedesco si è preso spesso e volentieri le copertine in queste prime uscite stagionali, come conferma anche il suo gol del pari a Pisa nell'ultimo test. La crescita dell'ex Aarhus è evidente e si candida a un ruolo di maggior protagonismo rispetto alla passata stagione, quando fu di fatto la terza scelta come braccetto destro dopo Pavard e Darmian.

E con Mkhitaryan che, visti i problemi e i dubbi in attacco, potrebbe avanzare di qualche metro, ecco che già a Genova potrebbe esordire Zielinski in gare ufficiali con la maglia nerazzurra. Lui e Bisseck sono già due potenziali titolari più che semplici alternative.