I club turchi guardano con interesse in casa Inter, ma non solo per il solito Hakan Calhanoglu. Tra i nomi annotati sugli operatori di mercato ci sono anche quelli di Yann Sommer e Mehdi Taremi, conferma il Corriere dello Sport: il portiere svizzero piace al Galatasaray (in corsa ci sono anche Maignan, Ederson e Ter Stegen), mentre per l'iraniano, valutato 10 milioni di euro, "pare che il Besiktas, altra squadra di Istanbul, dopo un iniziale sondaggio, stia valutando concretamente di presentare un’offerta all’Inter".