E' convinzione comune che quella di stasera non sarà un'Inter molto diversa da quella che si è vista contro il Getafe. Potrebbe addirittura non esserlo per nulla, con la conferma dell'intero schieramento. L'unico dubbio nel 3-5-2 confermato da Conte sarà quello a destra, scrive La Gazzetta dello Sport, dove D'Ambrosio è favorito su Moses e Candreva.