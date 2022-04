La svolta offensiva però l’ha vista. Come giudica l’assetto?

"Era da tempo che non vedevo la Juventus giocare così bene: la avrei voluta vedere ancora un po’ più offensiva, in certe situazioni superata la metà campo tornava indietro a ragionare, mentre avrebbe dovuto continuare l’azione offensiva concludendola. Però bene. E molto bene per almeno venti minuti. La difesa c’è, ma non vinci lo scudetto col decimo attacco".

Quindi anche se avesse vinto con l’Inter...

"La Juve poteva arrivare al massimo a 83 punti, io sono d’accordo con Max che ne serviranno almeno 84, anche se la vittoria del Napoli con l’Atalanta rischia di alzare la quota".