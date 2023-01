Inter-Napoli è già una gara chiave e Tuttosport, per un'analisi pre-gara, si affida all'esperienza di Nando De Napoli. "L’assenza di Brozovic è pesantissima per l’Inter. Inzaghi perde il suo metronomo. Penso che dovranno chiedere a Calhanoglu di abbassarsi qualche metro rispetto al solito".

Ricordi in carriera di Inter-Napoli? "Ho segnato pochi gol nella mia carriera, ma una volta stavo per beffare Zenga, lo salvò solo la traversa. Erano sempre belle sfide, combattute, oneste. Il giocatore con cui duellavo era più che altro Nicola Berti, aveva un cambio di passo eccezionale quindi dovevo cercare di andarci d’anticipo per non fargli prendere velocità. Ma mi ricordo come un incubo anche la marcatura che ogni tanto mi chiedevano di fare su Andreas Brehme. Erano sempre partite decisive e che mettevano in palio una fetta di scudetto proprio come accadrà questa sera a San Siro".