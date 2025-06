Paolo Condò dedica il suo editoriale sul Corriere della Sera alla nomina di Rino Gattuso come ct della nazionale italiana. "E' già una buona cosa che non venga salutata da un coro entusiastico, com’era successo con Spalletti per la fresca impresa col Napoli e l’ansia di maledire Mancini, ma sia discussa e anche criticata: se l’unanimismo ci ha portati sull’orlo di un nuovo baratro, ben vengano i dubbi", si legge.

"Quel che deve fare in azzurro è chiaro - afferma Condò -: costruire una squadra che in marzo vinca il doppio playoff, uno semplice (ma ricordiamoci della Macedonia), uno contro una rivale del calibro di Serbia o Polonia. È un’impresa alla sua portata se smettiamo di dire «non possiamo non qualificarci perla terza volta», un modo di pensare deleterio, e poi se finiscono queste penose epidemie pre-nazionale. Un provvedimento aiuterebbe: chi marca visita in Nazionale non può tassativamente giocare la gara di campionato seguente, come se fosse squalificato".