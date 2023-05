Juventus fuori dalle coppe europee: lo scenario è sempre più concreto. Domani la Corte federale d’appello emetterà la nuova sentenza sulle cosiddette plusvalenze fittizie e - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - tutto fa pensare che il club bianconero andrà incontro a una nuova penalizzazione in classifica. Una penalizzazione afflittiva, in grado di escludere la Juve dall'Europa per la prossima stagione. Oltre al danno d'immagine e sportivo, c'è anche quello economico: almeno 50 milioni di perdite, senza prendere in considerazione gli incassi da stadio.

"Ma la mancata partecipazione alla Champions comporta poi altri guai. Sono i cosiddetti effetti indiretti, a cominciare dalla svalutazione del marchio e del parco giocatori", spiega la rosea. E occhio al mercato in uscita, considerando che il club potrebbe dover dire addio a diversi big: da Vlahovic a Chiesa passando per Rabiot (senza rinnovo).