"Se il Milan prenderà Pavlovic e Fofana, metterà a segno due colpi importanti che si aggiungeranno a un attaccante come Morata, capace di far gol con una certa continuità, ma anche di dare una mano in fase di non possesso. Oltre a inserire i nuovi acquisti, Fonseca dovrà però trovare quell'equilibrio tattico che è mancato lo scorso anno". Questa l'idea di Fabio Capello a proposito del Milan.

"Anche con il francese e il serbo, il mercato del Milan non va comunque considerato chiuso: i dirigenti sarebbero sulla buona strada, ma il gap con l'Inter, pur ridotto, ci sarebbe ancora. I nerazzurri sono già al completo e si sono ulteriormente rinforzati rispetto allo scorso anno; i rossoneri stanno crescendo, ma di strada da fare ne hanno un altro po'. Stesso discorso per la Juventus che si è mossa bene, ma non è completa!", avvisa Capello sulla Gazzetta dello Sport.