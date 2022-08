Per il cliente però ci sono dei rincari delle tariffe. "La nostra offerta base non ha cambiato prezzo. Si tratta della scadenza di una promozione già da tempo comunicata al cliente".

La novità è l’accordo con Tim e Sky . "La diversificazione delle partnership è un asset strategico per Dazn , la chiave per crescere. Tim è sempre stato e continuerà a essere un partner, e per questo è stato naturale accogliere le loro richieste. Obiettivo: rendere il campionato più accessibile".

Nuovi incastri per i tifosi per vedere il calcio in tv, con il rinnovato accordo tra DAZN e Sky che cambia nuovamente i piani degli appassionati. Stefano Azzi , Ceo di DAZN , ne parla alla Gazzetta dello Sport.

Accedere al canale satellitare costerà invece il doppio abbonamento e i 5 euro aggiuntivi.

"Una cosa è l’utilizzo di Sky Q, un’altra la fruizione di un canale satellitare, con l’uso del solo telecomando. Che per noi e per Sky è comunque un investimento. Inoltre il canale offrirà contenuti aggiuntivi. Non a caso lo chiamiamo “Zona Dazn”, un’offerta più ricca delle semplici partite".

In quali giorni della settimana pensate di allargarvi?

"Ci saranno due nuovi show, si comincerà il venerdì come assaggio del weekend della Serie A, poi il sabato con il racconto degli ex giocatori: le due trasmissioni si aggiungeranno al “Sunday Night Square” e “Super Tele – Leggero come un pallone” con Cattaneo e Pardo".

Nel frattempo c’è un problema di qualità della visione. La famosa rotellina...

"Abbiamo rafforzato l’investimento, non solo diretto. Grazie alla collaborazione con le Telco, si arriverà a un potenziamento delle reti e a un aumento della capacità a livello complessivo. Siamo pronti. In più c’è un doppio annuncio che stiamo per dare".

Quale?

"Nuove partnership con due big del “tech”, Google e Samsung. Tutto per rendere l’esperienza di visione dello sport in live streaming ancora più accessibile. Le offerte permetteranno a tutti i nuovi clienti Dazn che acquisteranno selezionati prodotti Google e Samsung di ricevere un voucher Dazn".