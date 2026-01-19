Nicola Ventola, ex attaccante anche dell'Inter, è l'ultimo ospite di 'Aperitotti', contenuto di Betsson.Sport, in cui Francesco Totti tratta vari argomenti con l'invitato di turno con la mediazione di Pierluigi Pardo. Uno dei passaggi più significativi ha riguardato il mancato approdo di Ventola nella Capitale. Il diretto interessato ha raccontato del pressing costante del capitano giallorosso nel momento di decidere tra Roma e Inter: "Lui diceva: 'Ma vieni qua, non so quanti gol fai'". Nonostante l'insistenza di Totti, Ventola scelse però la sponda nerazzurra, spiegando con onestà i motivi di quel rifiuto: "Francesco, ti voglio bene, ma dall'altra parte hanno preso Baggio e c'è Ronnie". Una scelta dettata dalla percezione dell'Inter come squadra più pronta, anche se, come ricordato con un sorriso amaro, alla fine fu proprio la Roma a cucirsi lo Scudetto sul petto.

Un altro passaggio interessante è il tuffo nel passato di Ventola nerazzurro per analizzare il drammatico epilogo del campionato 2002. L'ex attaccante, ricordando il celebre 5 maggio, ha offerto una lettura tattica che va oltre la singola partita: “Io dico sempre, lo scudetto non l’abbiamo perso il 5 maggio ma l’abbiamo perso perché se giocavano Recoba, Ronaldo, Vieri e Conceição difendi in 6”.