La sconfitta contro l'Italia a Bologna segna la fine dell'avventura di Vincenzo Montella alla guida della Nazionale della Turchia. Ne è sicuro il quotidiano Milliyet: la Federcalcio turca ha deciso di esonerare dall'incarico l'ex tecnico di Catania e Milan, dopo che lo scorso anno Montella aveva prolungato il contratto fino al 2028 per un ingaggio di 2,2 milioni di euro all'anno. La TFF, secondo il quotidiano intende corrispondere all'allenatore italiano lo stipendio per i prossimi cinque mesi a titolo di indennizzo, dopodiché il suo contratto verrà rescisso.

In seguito alla possibile partenza di Montella, sono iniziate le speculazioni su chi sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale di Hakan Calhanoglu. Uno dei nomi emersi è quello di Arda Turan. Secondo quanto riportato dalla stampa, la Federazione calcistica turca starebbe pensando di offrire ad Arda Turan l'incarico di commissario tecnico della nazionale. Tuttavia, non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale né alcun accordo annunciato da parte della Federazione calcistica turca riguardo al nome dell'ex Atletico Madrid e Barcellona.