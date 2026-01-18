In caso di cessione di Davide Frattesi, su chi l'Inter dovrebbe reinvestire l'introito? Massimo Callegari e Riccardo Trevisani di Sport Mediaset indicano a botta sicura il nome giusto, che è quello di Marco Palestra: "Quello è l'unico ruolo dove l'Inter non ha alternative forti al titolare e sarebbe un investimento per il futuro in caso di addio di Denzel Dumfries. Gioca su ambedue le fasce ed è fortissimo", il parere dei due.