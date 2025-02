Ribattezzato inavvertitamente col nome del padre da Fabio Caressa, Marcus Thuram debutta ai microfoni di Sky Sport con una precisazione doverosa: "Io sono più bello...".

De Vrij ha detto che quando non si vince, va bene pareggiare. Sei soddisfatto?

“No perché siamo l’Inter e vogliamo vincere ogni partita. Ma visto come è andata la partita, con questi pali e questi offside, questi episodi, è vero che prendere un punto lascia soddisfatti”.

In che senso episodi?

“I tre pali, i fuorigioco… Quando spingi e non entra pensi che non sia il tuo giorno, poi però siamo riusciti a segnare”.

Come vi sentite fisicamente? Avete le energie mentali e fisiche?

“Sì, sì. Dopo la partita sono andato a terra perché ero giù più mentalmente che fisicamente. Per giovedì però saremo pronti”.

Qual è il rammarico principale per questa mancata vittoria?

“Penso che nel primo tempo non abbiamo giocato il nostro calcio, la squadra sembrava spenta. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato meglio”.