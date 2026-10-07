Milano entra nella top 10 delle città sportive mondiali e guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dalla Classifica Burson delle Città Sportive 2026, che vede Milano al 7° posto, anche grazie all'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina del 2026. La Classifica Burson delle Città Sportive 2026 analizza ogni anno le 100 principali città sportive al mondo. La base è un’analisi quantitativa, alla quale si aggiunge il contributo di leader dello sport, media ed esperti del settore, oltre agli insight provenienti dai social media e alle metriche PR.

Al primo posto della graduatoria si trova New York, che supera così Parigi. La capitale francese, che ha ospitato gli ultimi giochi Olimpici, dopo tre anni in vetta scende al secondo posto. A completare il podio, al terzo posto, si trova Los Angeles, che ha ospitato partite del Mondiale di calcio nel 2026 e ospiterà le Olimpiadi nell’estate del 2028. Quarta Londra, seguita da Madrid quinta e Barcellona sesta prima del capoluogo lombardo, che ha guadagnato 20 posizioni dal 2024 e due rispetto alla classifica dello scorso anno