Forte tensione prima della sfida fra Bologna e Fiorentina, che hanno riguardato un gruppo di tifosi viola e della Roma. Scontri aperti sull’A1, con utilizzo di mazze, caschi e assi di legno per quella che è stata una vera guerriglia in autostrada. Lo riferisce Sportitalia.it, spiegando che l’episodio è avvenuto intorno alle ore 12.30, nei pressi dello svincolo del Raccordo per Casalecchio.