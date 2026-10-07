"Ieri ho giocato la mia ultima partita e sento già la mancanza di indossare la celeste y blanca. So di aver preso la decisione giusta. È stato un percorso incredibile, fatto di gioia e di qualche momento di tristezza, ma so per certo che ogni passo ne è valso la pena". Comincia così la lettera di Lionel Messi indirizzata al mondo del calcio, all'indomani dal match contro il Benin che ha chiuso la sua carriera gloriosa con la Nazionale argentina.

"C’è ancora così tanto da dire. È impossibile per me esprimere a parole o in un unico post tutto ciò che provo. Questo viaggio non sarebbe stato possibile senza la mia famiglia; mi sono sempre stati accanto e mi hanno sostenuto, soprattutto nei momenti difficili, quando ne avevo più bisogno - ha aggiunto la Pulce su Instagram -.

Anche i miei amici, tutti i compagni di squadra e gli allenatori che ho avuto – insieme ai loro staff – sono stati fondamentali. Non voglio dimenticare Diego (Maradona, ndr), che ha portato il nostro Paese dove meritava di stare; come dico sempre, so che ci ha aiutati – sia quando era qui con noi, sia da lassù in cielo – in ogni passo che abbiamo compiuto.

Grazie ai club in cui ho militato, per aver sempre rispettato i miei sentimenti e avermi permesso di dedicarmi al mio Paese ogni volta che arrivava il momento di indossare la maglia della nazionale. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la Sua guida e la Sua volontà, non avremmo nemmeno potuto sognare di arrivare fin qui. Vi sono profondamente grato. Vi voglio bene, mi mancherete e vi ringrazierò sempre per essere stati al nostro fianco, per essere stati al mio fianco".

Questo messaggio, sin dalla sua pubblicazione, ha generato inevitabilmente migliaia di commenti, tra cui quello di Cristiano Ronaldo, suo rivale di sempre: "Leo, quanti anni trascorsi a difendere il tuo Paese e un’eredità che durerà per sempre. Hai tutto il mio rispetto ciò che hai realizzato con l’Argentina. Ti auguro il meglio".