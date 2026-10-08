Da quando si è concluso il Mondiale lo scorso 19 luglio, si sono disputate complessivamente 338 partite a livello di Nazionali. Tra le sfide più importanti, spiccano quelle di UEFA Nations League e CONCACAF Nations League, oltre alle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027, i cui risultati hanno avuto un impatto significativo sul ranking FIFA/Coca-Cola.

La Spagna, campione del mondo in carica, ha consolidato il suo vantaggio in vetta alla classifica, portandosi a quasi 40 punti dall'Argentina; chiude il podio la Francia. In top 10, sale il Portogallo (5°, +2), che ha superato sia il Brasile (6°, -1) che il Marocco (7°, -1).



Nel frattempo, più in basso nella top 20, la Svizzera (12ª, in salita di 2 posizioni) ha fatto un notevole balzo in avanti superando Germania e Croazia, entrambe scivolate di una posizione e ora rispettivamente al 13° e 14° posto. Più sotto la Nazionale italiana, ferma al 15esimo posto.

Tra le altre selezioni che hanno scalato posizioni nella top 50 troviamo due formazioni africane, Mali (ora 47ª) e Sudafrica (ora 48ª), entrambe entrate in graduatoria grazie a un balzo di sei posizioni. Appena sopra di loro, la Grecia (41ª, in salita di 5 posizioni) è stata premiata per aver inanellato quattro partite senza sconfitte.