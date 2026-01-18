Classe 1988, nativo di Vila Nova de Famalicão, Joao Pinheiro è l'arbitro designato per l'importante match di martedì sera a San Siro tra Inter e Arsenal, valido per la settima giornata della fase campionato di Champions League. Pinheiro, internazionale dal 2016, in questa edizione della competizione ha già diretto una sfida in Italia, quella tra Napoli e Eintracht Francoforte terminata 0-0 lo scorso 4 novembre.

Nel suo curriculum anche un precedente con l'Inter: è risalente al 26 novembre 2024, quando i nerazzurri riuscirono a superare per 1-0 l'RB Lipsia grazie ad un autogol di Castello Lukeba.