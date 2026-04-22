Altra annata storica per l’Inter che oltre a cavalcare verso il suo ventunesimo scudetto, corre anche verso il raggiungimento di un altro risultato da segnare. La Beneamata si avvia a chiudere una stagione sfavillante anche sugli spalti del Meazza e come fa sapere Calcio e Finanza la stagione 2025/26 "si appresta a diventare infatti la seconda annata con la media spettatori più alta dal 1990/91, cioè da quando è stato inaugurato il terzo anello dell’impianto milanese, considerando tutte le competizioni disputate in casa".

Ieri sera contro il Como, nel ritorno di semifinale di Coppa Italia, terzultima gara interna stagionale al Meazza erano 73.255 gli spettatori presenti, di cui 3.230 nel settore ospiti. Numeri che vanno in linea con l'annata caratterizzata da solite importanti presenze e continui sold out e una media attuale che supera i 71mila spettatori. Fin qui solo il 2023/24 ha fatto registrare una media più alta, di 72.023 spettatori, mentre la stagione in corso viaggia sui 71mila, "davanti anche al 2022/23 (70.482) e al 2024/25 (68.541). Un balzo netto rispetto al passato recente: basti pensare che prima della pandemia la media raramente superava la soglia dei 60mila".

Tra anni Novanta e primi Duemila "la media oscillava spesso tra i 50mila e i 60mila spettatori, con picchi come il 1998/99 (58.448) o il 2002/03 (58.012)", mentre oggi San Siro è stabilmente tra gli stadi più pieni del continente. Nelle ultime due gare casalinghe in programma contro Parma e Verona si parla già di sold out. Specie l'ultima, che potrebbe coincidere con la consegna dello scudetto e la successiva festa.