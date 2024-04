Anche Esteban Cambiasso è rimasto a bocca aperta per lo spettacolo offerto ieri dai tifosi dell'Inter, che hanno riempito di entusiasmo, cori e luci Piazza del Duomo, all'arrivo della squadra campione d'Italia al termine della lunga parata scudetto partita dopo le 16 da San Siro. "Pazzesco", ha scritto il Cuchu tra le proprie Instagram stories ripostando il video del club in cui si vede Piazza Duomo dall'alto illuminata dalle torce dei cellulari dei fan nerazzurri mentre cantano il celebre coro 'E per la gente che...'.