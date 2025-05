Denzel Dumfries festeggia a Cbs Sports Golazo la qualificazione raggiunta alla finale di Champions League. "Siamo felicissimi e sono orgoglioso di tutti, specialmente di Marcus (che lo abbraccia durante l'intervista). Anche Yann è stato straordinario, siamo veramente orgogliosi - dice - PSG o Arsenal? Sono entrambi grandi squadre, vediamo ma la cosa più importante è che abbiamo vinto questa partita. Io stanco? Sì ad essere onesto lo ero molto. Sono tornato da un lungo infortunio, tornare direttamente in gare così è difficile, ma sono contento di avercela fatta".

"Tredici gol in due partite - dice ancora l'olandese - sono una cosa spettacolare per i tifosi e gli appassionati. Questo è uno show e sono veramente contento che siamo andati in finale. Come festeggerò? Sicuramente non andremo a dormire presto...".