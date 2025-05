A pochi giorni dalla sfida di campionato tra Milan e Bologna, Riccardo Orsolini parla ai microfoni di Sky Sport elogiando la forza e la compattezza della squadra di Vincenzo Italiano, maturata anche attraverso dei risultati di assoluto pregio: "Penso che vittorie come quella con l'Inter, ma anche un pareggio come quello col Napoli danno consapevolezza dei propri mezzi. Siamo una squadra rompiscatole, che può dare fastidio a chiunque, fatta di gente che sa quello che vuole e sa come andarselo a prendere".

Qualificazione in Champions o vittoria in Coppa Italia? "Vorrei prenderle entrambe, se devo scegliere mi prendo un trofeo perché nella mia carriera manca".