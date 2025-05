L'avvocato Roberto Afeltra, intervistato da TMW Radio, ha commentato la questione ultras che ha visto coinvolte Inter e Milan sottolineando le differenze intercorse con la vicenda di qualche anno fa con la Juventus protagonista: "I due casi sono diversi. Andrea Agnelli fu assolto da tutte le questioni poi, e fu oggetto di mera multa di 100 mila euro. L'errore di chi lo difendeva fu di non richiedere la sospensione. Allora c'era un articolo ancora più gravi e dell'art.4. La Juve ha ammesso i contatti, che duravano da 5 anni, con i quali hanno ammesso che vendevano a prezzi favorevoli anche i biglietti".

Afeltra prosegue: "Alla Juve nessuno ha mai dichiarato alla Federazione certi contatti prima che emergessero atti processuali, a differenza di Beppe Marotta e dell'Inter. L'Inter viene multata non per una responsabilità propria ma oggettiva per il comportamento di alcuni tesserati. Calhanogu prende una giornata perché nonostante avesse chiesto l'autorizzazione, e la società l'aveva negata, lui aveva incontrato lo stesso quelle persone. La questione Juve quindi era di gran lunga diversa, ed erano rei confessi".