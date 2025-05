Frenkie De Jong commenta con grande delusione la partita persa contro l'Inter in semifinale di Champions League. "Un grande dispiacere, siamo vuoti - dice l'olandese ai microfoni della Uefa - Abbiamo fatto una grande rimonta, come spesso in questa stagione".

"Un momento chiave della partita? Quando segni a 2' dal 90' e loro segnano di nuovo è difficile da accettare - prosegue il centrocampista -. Durante l'intervallo ci siamo detti che dovevamo continuare a giocare perché penso che anche nel primo lo avevamo fatto, anche se non avevamo segnato. Nel secondo abbiamo dominato, ma loro sono molto bravi in quel che sanno fare. Grandi meriti a loro, ma dovevamo andare avanti così e lo abbiamo fatto. Siamo anche andati avanti ma poi ci hanno ripreso. Sarà difficile rivedere questa partita".