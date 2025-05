Sucic è un affare fatto, ma l'Inter non si ferma e programma con anticipo il mercato estivo.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il nome caldo è quello di Luis Henrique: la distanza con il Marsiglia si sta riducendo (gap dimezzato: da 10 a 5 milioni tra domanda e offerta) e l'accordo con il ragazzo è già stato trovato. Restano da sistemare la commissioni per gli agenti, ma la fiducia è altissima. "Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, si sono spinti a offrire 25 milioni, bonus compresi. Mentre il club francese ancora non scende sotto quota 30. L’obiettivo è chiudere l’operazione all’interno della finestra di inizio giugno, in modo da riuscire a portare Luis Henrique al Mondiale per club negli Usa", si legge.

L'altro nome è quello di De Winter del Genoa, classe 2002. Questo profilo - si legge - rispecchia le esigenze nerazzurre: giovane, futuribile e duttile, potendo agire sia come braccetto sia come centrale di una difesa a tre. "Il rischio, però, è di ritrovarsi in mezzo alla concorrenza di un gruppetto di club di Premier League che si sono già mossi sul giocatore belga", si legge.