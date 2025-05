È successo semplicemente di tutto, in questa notte da consegnare agli annali del calcio. L’Inter supera in maniera eroica il Barcellona per 4-3 e vola per la seconda volta in tre anni alla finale di Champions League nella maniera più folle e meravigliosa possibile. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

Cosa avete trovato per fare questa grande impresa?

“Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Barcellona, squadra veramente forte. Ci è voluta una super Inter, un plauso a questi ragazzi che hanno messo due prestazioni mostruose perché se no non si poteva raggiungere una finale. Sono orgoglioso e contento di essere il loro allenatore, mi han dato tutto quello che avevano. Benissimo chi è subentrato, abbiamo tenuto un livello alto e i cambi ci hanno aiutato al momento giusto. Giusto che i ragazzi se la godano davanti alla nostra gente, sono soddisfatto”.

Che tasti hai toccato prima dei supplementari?

“Sono stati esemplari, ho detto loro di crederci e ho messo cambi che hanno limitato una squadra difficilissima da limitare. Abbiamo avuto qualche problema ma col cuore si va oltre ogni ostacolo”.

L’Inter non è mai stata timorosa, complimenti.

“Abbiamo cercato di giocarcela con le nostre armi e qualità. Conoscevamo il Barcellona, dopo la prima partita avevamo chiare tutte le cose da fare ma senza il sacrificio di tutti non si poteva fare. Chi ha giocato ha messo il cuore, meritano tutti questa finale”.

Piano tattico perfetto per il primo tempo, poi l’Inter ribalta il Barcellona mostrando l’amore per la maglia e i cambi che hanno fatto tutto il resto. Merito anche tuo che sopporti le critiche e te lo sei strameritato.

“Devo aggiungere una cosa: si è parlato tanto di Yamal ma ho visto un altro giocatore straordinario come Frenkie de Jong che mi ha impressionato ai livelli di Yamal. Sempre posizionato bene ad aiutare la difesa, sempre pronto a pulire il pallone; io non cambierei mai i miei giocatori con nessuno al mondo ma lui mi ha impressionato, qualcosa di sensazionale”.

E dopo queste parole sul centrocampista olandese, l'intervista si chiude con l'appello di Di Canio a farsi sentire sul mercato: "Ora chiedilo, hai un sacco di soldi...".

