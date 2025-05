E sono due in tre anni. L'Inter di Inzaghi ha raggiunto un'altra finale di Champions dopo quella del 2023. La Gazzetta dello Sport celebra il lavoro del tecnico nerazzurro: "Il Mago da lassù sarà orgoglioso. Perché serviva una magia, un incantesimo, qualcosa di sovrannaturale per vincere questa partita e prendersi la finale - si legge -. Simone Inzaghi s’è ispirato a Helenio Herrera, quando s’è girato verso Acerbi e gli ha fatto cenno con la manina di andare lassù, ché star dietro non serviva più a nulla ormai. Il resto è storia. La leggeremo sui libri nerazzurri fra chissà quanti anni, questa partita".

"Inzaghi è l’uomo che ha portato l’Inter per la seconda volta in tre anni a giocarsi la coppa più importante che c’è. E ora sì che i conti tornano, anche per i più scettici. Ora il campionato fa meno male, il derby di Coppa Italia chi lo ricorda più. Conta viverla, una serata così", sottolinea la rosea.