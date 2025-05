Beppe Marotta, presidente dell'Inter, festeggia nella mixed zone del Meazza il trionfo sul Barcellona. "Una partita epica - dice - tra due grandissime squadre, vanno ascritti i meriti ad allenatore, giocatori, allo splendido pubblico. Siamo onorati di poter disputare la finale perché ce la siamo meritata. Inzaghi è il centro di questo modello, supportato da società e proprietà sempre presente in modo silenzioso. Una vittoria di tutti ma l'artefice è sicuramente l'allenatore. Oltre ogni aspettativa? Direi di no perché abbiamo avuto consapevolezza da Istanbul, il gruppo è assieme da quattro anni con l'allenatore. Siamo tra le grandi e con merito e determinazione. La partita più bella della mia carriera? Per le emozioni e l'adrenalina sicuramente sì. Uno spot per tutto il calcio mondiale".