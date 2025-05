Nella pancia di San Siro, per le interviste in mixed zone di Inter-Barcellona, Simone Inzaghi si gode il trionfo nella semifinale di ritorno di Champions League.

"Una serata spettacolare - dice - giusto averla condivisa coi tifosi che ci hanno sempre accompagnato, da quando siamo arrivati col pullman fino all'ultimo. Un'emozione forte che è giusto godercela. Prima dei supplementari ho detto ai giocatori di crederci, che dovevamo andare oltre la stanchezza perché siamo arrivati qui con tanti problemini dopo una stagione faticosa. I giocatori hanno messo il cuore. Frattesi non ha fatto nemmeno la rifinitura ed è stato determinante. Ma tutti i compagni, penso a De Vrij che è entrato alla fine e ha respinto sei palloni".

"Chi per tutta la gara e chi per qualche minuto ci ha dato una grande mano - prosegue Inzaghi -. Avevo in panchina altra gente che era pronta a darci una mano. Una bellissima sensazione che condividiamo con la nostra gente, la società e tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo percorso. Una Champions molto più faticosa, 14 partite una più difficile dell'altra. Abbiamo sofferto quando dovevamo e abbiamo creato tantissime situazioni per far gol contro una squadra fortissima, come lo era il Bayern. Arriviamo in finale con merito, sacrificio, sudore e tanto lavoro dietro. Giusto godersi serate così".