Rispetto all'edizione di Istanbul del 2023, quella di Monaco di Baviera, sede della finale di Champions League 2025 che vedrà impegnata l'Inter di Simone Inzaghi, è una trasferta "troppo facile". A parlare è Davide Santini, titolare di PSsport, agenzia di Lugano specializzata in trasferte sportive, che ai microfoni del Corriere del Ticino evidenzia a priori un potenziale vulnus nella vendita dei biglietti per l'atto conclusivo del 31 maggio: "Chi ha il tagliando in mano si reca da solo a Monaco, approfittando – tra l'altro – dei ponti. Il 30 maggio in Svizzera sarà infatti giorno di vacanza, dopo il festivo del 29 maggio (Ascensione). In Italia, invece, lunedì 2 giugno è la Festa della Repubblica. Tutto ciò crea una domanda immensa di fronte a un'offerta limitata: lo stadio nel quale si giocherà la finale – l'Allianz Arena – non è enorme. Sappiamo già che l'Inter riceverà solamente 18.000 tagliandi con 41.000 abbonati, quindi un abbonato su due sarà fuori dai giochi. Per i biglietti sarà bagarre, e raccapezzarsi sarà difficile per lo stesso club, che dovrà dare alcuni biglietti anche a VIP, dirigenza e sponsor". Non belle notizie, insomma, per i tifosi che stanno meditando di partecipare alla prevedibile invasione del capoluogo della Baviera.

A poche ore dalla vittoria dell'Inter contro il Barça, i preparativi sono già avviati, ma ancora agli inizi, precisa Santini: "Lavoriamo direttamente con il club, come già fatto due anni fa, e questo pomeriggio ci sentiremo per capire come muoverci. Non nego, tuttavia, che siamo abbastanza preoccupati: sarà molto più difficile poter accontentare la nostra clientela".

