Denzel Dumfries commenta ai microfoni della Uefa il trionfo in semifinale di Champions League. "E' stato fantastico giocare queste due partite, tredici gol in due gare di semifinale non so se sia mai successo", dice l'olandese.

"Due grandi squadre - prosegue -, una battaglia fino alla fine e siamo orgogliosi di essere in finale. Nel primo tempo siamo usciti bene dalla pressione, nel secondo non ci siamo riusciti. Il Barcellona ha grande qualità individuale, ma abbiamo lottato fino alla fine. Ci abbiamo creduto ed è stata una sfida tra due squadre di livello molto vicino, non so dire cosa abbia fatto la differenza. Vedremo chi dovremo affrontare in finale".