Alain Sherear, storico bomber britannico e oggi commentatore per Amazon Prime, si congratula con Inter e Barcellona per lo spettacolo offerto in semifinale di Champions League. "Quello a cui abbiamo assistito è stato qualcosa di davvero, davvero speciale", dice.

"Due squadre - continua - che si sono affrontate e hanno offerto una partita di calcio incredibile. È stato un piacere essere qui. Grande merito all'Inter: la partita era finita. In qualche modo, sono riusciti a recuperare e ad arrivare in finale. E meritano di essere lì".