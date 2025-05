Carlos Augusto esalta la prova complessiva dell'Inter contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League.

"La squadra, il gruppo, fanno la differenza. Per battere il Barcellona bisogna giocare tutti assieme da squadra. Loro sono davvero forti, dei fenomeni - dice nella mixed zone del Meazza - Una grande semifinale, sono felice per me e il gruppo. Queste partite le vogliono giocare tutti, guardate Acerbi che voglia ha messo a quell'età per il gol del 3-3. Lo meritano lui e tutti, crediamo in noi stessi e nei compagni che abbiamo. Meritiamo la finale. Non abbiamo mai pensato di non potercela fare. Sapevamo che il Barcellona è un avversario difficile, anch'io ho sofferto. Ma solo così si batte una squadra come loro. Ringraziamo i tifosi, è stato uno spettacolo. Andiamo a Monaco per vincere. E' stata una partita di cuore, come avevamo fatto anche all'andata. La voglia di vincere, il cuore fanno la differenza. Ringrazio staff e gruppo, è stata una grande vittoria. Per me 7-6 tra andata e ritorno fa sì che sia la semifinale più bella della storia. Adesso abbiamo il campionato e tutto può succedere. Sabato abbiamo già un'altra partita. E' una cosa indescrivibile. Per me sarà la prima finale di Champions League, noi intanto pensiamo a noi e vediamo cosa succede".